Псковская группа «Саморезы» стала победителем Всероссийской патриотической акции «Песни нашего полка»

Группа «Саморезы» из Пскова стала победителем V Всероссийской патриотической акции «Песни нашего полка». Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в MAX.

В Музее Победы на Поклонной горе состоялись концерт финалистов и торжественная церемония награждения победителей конкурса, объединившего авторов и исполнителей со всей страны. Псковичи заняли первое место в номинации «Непобедима, широка, горда!».

«Песня «Я из Пскова» на слова и музыку Андрея Евстафьева прозвучала среди финалистов и получила высокую оценку жюри, став одной из ярких музыкальных историй о любви к Родине и малой родине», — рассказал Борис Елкин.

Конкурс «Песни нашего полка» направлен на сохранение исторической памяти и создание новых произведений патриотической тематики, которые продолжают традиции отечественной музыкальной культуры.