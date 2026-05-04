«Подъемы есть, настроение бодрое, все хорошо – работаем»: «Вахта Памяти» в Псковском районе собрала более 200 поисковиков со всей страны

Фото: ПО ВППОО «След «Пантеры»

В областной «Вахте Памяти», которая проходит в эти дни в Псковском районе, принимает участие более 200 поисковиков, география обширная: Челябинск, Свердловск, Санкт-Петербург, Башкирия, Казань и поисковики со всей Псковской области, рассказали в пресс-службе ПО ВППОО «След «Пантеры».

Фото: ПО ВППОО «След «Пантеры»

На данный момент найден уже 51 боец, проводится эксгумация останков.

«При одном бойце найдена медаль "За отвагу", механизм по опознанию запущен», — рассказали поисковики, выразив надежду, что в скором времени удастся восстановить имя героя.

Как отметил руководитель ПО ВППОО «След «Пантеры» Дмитрий Иванов, уже сейчас определен задел на будущие «Вахты Памяти». «Проведена хорошая разведка на местности, есть наработки. Подъемы есть, настроение бодрое, все хорошо – работаем», — добавил он.

Отметим, что мероприятие проводится при поддержке администрации Псковского муниципального округа и министерства молодежной политики Псковской области в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от «Росмолодежи».