В Псковской области открыт прием заявок на участие в акции «Губернаторский дневник» за весну

Прием заявок на участие в 13-й акции «Губернаторский дневник» открыт в Псковской области. В этот раз будут учитываться только пятерки, полученные школьниками из районов за весенние месяцы – март и апрель, передает ПАИ.

Учащиеся школ Пскова участвуют в отдельной номинации – от них организаторы ждут заявок с пятерками за 2025/2026 учебный год (по апрель включительно). Участие в акции смогут принять ученики 2–10-х классов, кроме победителей прошлых лет, а также победителей осеннего и зимнего этапов (районы области).

Для этого необходимо до 23:59 11 мая подать электронную заявку. Требуется скачать специальный бланк из официальной группы проекта «Губернаторский дневник» в соцсети «ВКонтакте», заполнить его с указанием пятерок из классного журнала, заверить у классного руководителя и директора школы, после чего отсканировать и прикрепить к электронной форме.

Учитываются исключительно оценки из журнала – результаты домашних работ, поведение и другие достижения в зачет не идут. Все данные будут перепроверяться.

Главным поощрением для победителей станет встреча и чаепитие с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая состоится в конце учебного года. Такую возможность получат не менее девяти школьников из муниципалитетов региона, а также трое учащихся школ Пскова, продемонстрировавших наилучшие результаты по итогам учебного года.

Имена победителей весеннего этапа и итоги конкурса для школьников из Пскова планируется объявить ориентировочно 13 мая.