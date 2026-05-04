Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 11:18

Юная певица из Псковской области стала призером международного конкурса «Современный вокалист» в Москве

Призером международного музыкального конкурса стала вокалистка из Псковской области
Источник:kp.ru
Фото: газета «Новая жизнь»

Фото: газета «Новая жизнь»

Вокалистка из Усвятского района Анастасия Шкультина стала обладательницей Диплома II степени на международном конкурсе вокального мастерства «Современный вокалист». Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Конкурс проходил в Москве. В итоге юная певица покорила членов жюри, среди которых был французский певец Пьер Эдель. Анастасия исполнила песню Максима Непомнящих «Лети моя песня, лети».

«За этим результатом – титанический труд, бессонные ночи репетиций и огромная любовь к музыке. Но настоящая магия происходит, когда талант подкрепляется поддержкой родных людей – педагогов, которые вложили душу в этот номер, и родителей – главных болельщиков и крепкого тыла. Без их веры и постоянной поддержки этот полет был бы невозможен», — написали в редакции.