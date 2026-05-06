6 мая маршрут движения автобусов изменится в Пскове

Ограничения вводятся в связи с проведением 81-ой легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Пскова.

Автобусы №№2, 5, 17, 116 – с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, поворачивают на Максима Горького, едут через Дамбу на улицу 128 Стрелковой Дивизии, Вокзальную, конечная остановка – вокзал. Автобус следует в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобус №3 – с Завеличья следует по Рижскому проспекту до площади Ленина с поворотом на Запсковье, выезжает на улицу Труда, проезжают улицы Текстильная, Алтаева и Инженерная в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Конечная и начальная остановки - поликлиника №3.

Автобус №4 – с Завеличья следует по Рижскому проспекту, поворачивает на улицу Максима Горького, через Дамбу к улице 128 Стрелковой Дивизии, Вокзальной, выезжает на Виадук и далее по маршруту со всеми остановками;

В обратном направлении с Виадука автобус следует направо по улице Вокзальной, далее направо по улице Льва Толстого, Речной с выездом на улицу Вокзальную. Затем маршрут проходит по улице 128 Стрелковой Дивизии, поворот через Дамбу на Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту.

Автобус №6 – с Завеличья следует до улицы 128 Стрелковой Дивизии, доезжает до Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы №№9, 12 – с Вокзала следуют по улице Вокзальной с выездом на Виадук и далее по маршруту;

В обратном направлении с Виадука следуют направо по улице Вокзальной, далее направо по улице Льва Толстого, Речной с выездом на улицу Вокзальную и на вокзал;

Автобусы №14 – с Завеличья следует по улице Коммунальной, поворачивает на Максима Горького, едет через Дамбу к улице 128 Стрелковой Дивизии, до Вокзальной с поворотом на улицу Речную и далее по маршруту;

В обратном направлении с улицы Максима Горького автобус следует с поворотом на Рижский проспект, с Рижского проспекта с поворотом на улицу Петровскую, с Петровской выезжает на Коммунальную и далее по маршруту.

Автобус №14а – с Завеличья следует по улице Коммунальной, Максима Горького, едет через Дамбу к улице 128 Стрелковой Дивизии, Вокзальной, подъезжает к Онкодиспансеру и далее по маршруту;

В обратном направлении с улицы Максима Горького следует с поворотом на Рижский проспект, с Рижского проспекта с поворотом на Петровскую, с Петровской выезжает на Коммунальную и далее по маршруту.

Автобус №16 – с Завеличья следует по улице 128 Стрелковой Дивизии, Вокзальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы №№115, 126, 207 – с автовокзала следуют по улице Вокзальной, 128 Стрелковой Дивизии, поворачивают через Дамбу на улицу Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус №107 – с автовокзала следует по улице Вокзальной, 128 Стрелковой Дивизии, Юбилейной и далее по маршруту.

Автобусы №№1, 109, 214 – от Вокзала по улице Вокзальной, Речной, Инженерной, Алтаева, Новоселов, Звездной, Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус №11 – от Архива по улице Новоселов, 12 микрорайон (от остановки улица Звездная). Автобус следует с поворотом на улицу Текстильную, Алтаева, Инженерную, Речную, Вокзальную и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы №8, 8А – по улице 128 Стрелковой Дивизии, Вокзальной на вокзал (конечная остановка) в прямом и обратном направлениях.

Автобус №19 – с Цементного склада следует по улице 128 Стрелковой Дивизии, Вокзальной на вокзал (конечная остановка) в прямом и обратном направлениях;

Автобус №151 – от улицы Рокоссовского с Рижского проспекта следует по улице Максима Горького, через Дамбу к улице 128 Стрелковой Дивизии, Вокзальной с поворотом на улицу Речную и далее по маршруту.