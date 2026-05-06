В Псковской области планируется учредить региональную награду и проводить ежегодный исторический фестиваль в честь Дня Знамени Победы

Власти Псковской области работают над регламентом празднования региональной памятной даты «День Знамени Победы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области

Основные инициативы и предложения были рассмотрены на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона принял участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи из представительства правительства Псковской области при Правительстве Российской Федерации.

«Буквально на днях мы отметили важную региональную дату – День Знамени Победы. Было очень приятно, что жители региона активно принимали участие в праздничных мероприятиях. Копии Знамени Победы были видны на государственных, муниципальных, социальных учреждениях, на домах и балконах жителей. Это действительно очень здорово. Но нужно помнить, что речь идет о крайне важном историческом символе. И относиться к нему нужно соответственно – размещение копий Знамени Победы должно быть корректным и уважительным. Наша задача – выстроить системный, понятный подход для всего региона. Важно, чтобы и другие мероприятия, в которых может использоваться образ Знамени Победы, получили правильное содержание», — отметил Михаил Ведерников.

В свою очередь, заместитель губернатора Ольга Тимофеева рассказала, какие мероприятия планируется включить в методические рекомендации по организации и проведению Дня Знамени Победы. В событийный календарь в течение всего года могут быть включены торжественные и памятные мероприятия у мемориалов, просветительские уроки в школах, тематические выставки и встречи в учреждениях культуры, акции поддержки ветеранов в социальных организациях и другие мероприятия.

Отдельно в ходе обсуждения губернатор Михаил Ведерников поддержал инициативу о проведении исторического фестиваля-реконструкции в поселке Идрица и учреждению региональной награды «Знамя Победы», которую планируется вручать гражданам за выдающиеся заслуги в сфере патриотического воспитания и сохранения исторического наследия.