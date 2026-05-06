Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 12:36

Автопробег в честь Дня Победы пройдет в Пскове

В Пскове в честь Дня Победы пройдет автопробег
Источник:kp.ru
.

.

В День Великой Победы в Пскове состоится патриотической автопробег – от горы Соколиха до Вечного огня в Ершово. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежной политики Псковской области.

Пробег состоится 9 мая, начало – в 15:00. Сбор у монумента Александру Невскому на горе Соколиха с 14:30.

Колонна проедет по следующими маршруту: монумент «Ледовое побоище» — Ижорского Батальона — Чудская — мост А. Невского — Юбилейная — Рижский пр-кт —Октябрьский пр-кт — Гражданская — Яна Фабрициуса — Кузнецкая — Юбилейная — Чудская — Л. Поземского — дер. Ершово (Вечный огонь).

В финале пробега состоится торжественное возложение цветов у Вечного огня.

Акция проходит при поддержке министерства молодежной политики Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк».