Автопробег в честь Дня Победы пройдет в Пскове

В День Великой Победы в Пскове состоится патриотической автопробег – от горы Соколиха до Вечного огня в Ершово. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежной политики Псковской области.

Пробег состоится 9 мая, начало – в 15:00. Сбор у монумента Александру Невскому на горе Соколиха с 14:30.

Колонна проедет по следующими маршруту: монумент «Ледовое побоище» — Ижорского Батальона — Чудская — мост А. Невского — Юбилейная — Рижский пр-кт —Октябрьский пр-кт — Гражданская — Яна Фабрициуса — Кузнецкая — Юбилейная — Чудская — Л. Поземского — дер. Ершово (Вечный огонь).

В финале пробега состоится торжественное возложение цветов у Вечного огня.

Акция проходит при поддержке министерства молодежной политики Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк».