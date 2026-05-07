Участниками традиционной эстафеты «Псковской правды» стали около тысячи псковичей

Традиционное спортивно-патриотическое мероприятие состоялось в среду, 6 мая, передает пресс-служба правительства Псковской области.

Участниками эстафеты стали представители общественности, школьники, студенты, спортивные сообщества и местные жители.

Маршрут эстафеты, как и в 1945 году, пролегал по центральным улицам Пскова. Первыми на дистанцию вышли ветераны специальной военной операции, в том числе участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», следом – школьники, затем – студенты и корпоративные команды. Всего эстафета собрала порядка тысячи псковичей.