Кулинар из Псковской области выступил в финале программы Константина Ивлева «Молодые ножи: Новая кровь»

На телеканале «Пятница» состоялся финал кулинарного шоу Константина Ивлева «Молодые ножи: Новая кровь» с участием себежанина Владислава Павлова, пишет районная газета «Призыв».

В финале кулинарного реалити «участникам предстояло пройти три выпускных экзамена. Их оценивали звездные наставники проекта – Константин Ивлев, Илья Захаров и Анастасия Костюренко.

По итогу выпускных экзаменов, Владислав был допущен к дипломной работе. В качестве дипломного блюда псковский кулинар приготовил сет «Вишневый сад». В состав сета входили амисбуш (комплимент), холодная закуска, горячее блюдо и десерт. На приготовление отводилось полтора часа.

Внешней подачей Владислав удивил шефов, но со вкусом, по их мнению, «перемудрил». В десерте использовались вишневый мармелад и паштет из куриной печени в вишневой глазури.

Победителя определят на следующей неделе.