Беспилотники противника были нейтрализованы в небе над Псковской областью

Сегодня ночью на востоке Псковской области вновь были нейтрализованы БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Обломки упали в безлюдной местности в лесном массиве, поэтому повреждений на земле удалось избежать. Вместе с тем, хочу вновь напомнить – приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно! Есть подтвержденная информация, что боевые части БПЛА запрограммированы на самоликвидацию после падения – чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению и представителям оперативных служб!», — обратился к жителям региона губернатор.

«Если вы стали свидетелем падения БПЛА: незамедлительно сообщите по телефону 112 или 8(8112)72-52-00; проинформируйте любого известного вам представителя органов власти (сотрудника органов местного самоуправления, представителя полиции, МЧС, региональной противопожарной службы; до прибытия представителей оперативных служб организуйте дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц к месту падения», — написал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона напомнил, что съемка и размещение в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена.

«И еще рекомендация, особенно актуальная для жителей отдаленных районов и особенно маленьких населенных пунктов. Информацию о любом происшествии можно доводить до оперативного дежурного автономной некоммерческой организации Псковской области "Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина" (круглосуточный телефон 8 (8112) 33-15-19). У него же можно уточнить, к какому филиалу "Дружины" территориально относится ваш населенный пункт, и заранее наладить контакт с его руководителем. Наши дружинники на посту круглые сутки и при необходимости всегда придут на помощь!», — подчеркнул губернатор.