Ушел из жизни Почетный гражданин города Пскова Иванов Сергей Васильевич

В Пскове ушел из жизни Почетный гражданин города Сергей Васильевич Иванов – участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в MAX.

Сергей Васильевич родился 16 июня 1925 года в деревне Занишенья Ленинградской области в крестьянской семье.

До войны окончил семилетнюю школу в городе Луга. Находясь на оккупированной территории, он был помещен в немецкий трудовой лагерь в деревне Мелево под Лугой. В январе 1943 года он сбежал.

По освобождению Сергей Васильевич сразу начал искать возможность вступить в партизанский отряд. Воевал бойцом-минометчиком. Участвовал в операциях по подрыву ж/д полотна на дороге Луга – Новгород – Ленинград, в разгроме немецких гарнизонов в деревне Мелево, на станции Оредеж.

В боях за Тарту был ранен. После госпиталя продолжил свою службу, участвовал во взятии Штеттина, Данцига. Войну закончил в Германии.

После демобилизации Сергей Васильевич окончил Ленинградский железнодорожный техникум. По направлению учебного заведения работал в Псковском депо. Вначале – помощником машиниста, а затем локомотивным диспетчером.

«За свое геройство и отвагу он был награжден множествами орденов, в том числе, десятью благодарностями Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина! Мы навсегда сохраним добрую память о Сергее Васильевиче. Выражаю искренние соболезнования родственникам и близким», — написал Борис Елкин.