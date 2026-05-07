50 человек пострадали от клещей в Псковской области за неделю

С начала сезона 231 человек обратился в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и медицинских организаций региона было исследовано 157 клеща, из них 23 – снятых с людей.

«Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу», — отметили в ведомстве.

В Пскове от клещей пострадали 50 человек, в Великих Луках – 38, в Псковском районе – 16 и 14 – в Порховском.