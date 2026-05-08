Дороги к местам воинской славы ремонтируют в Псковской области

Активный ремонт дорог, ведущих к воинским захоронениям, братским могилам и мемориалам, ведется в Псковской области. В этом году в план включены десятки таких маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

На данный момент выполняется фрезерование на трассах: Невель – Язно – граница с Республикой Беларусь, Гривки – Новодети, Бежаницы – Сущево – Цевло.

На дороге Толкачево – Себеж – Заситино одновременно ведется фрезерование старого покрытия и укладка выравнивающего слоя асфальта.

В Порховском районе на участках Нестрино – Остров и Лудони – Павы – Боровичи фрезерование завершено, выравнивающий слой уложен – подрядчики переходят к следующим этапам ремонта.

Работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».