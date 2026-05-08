Псковская школьница одержала победу на международном конкурсе «Большие вызовы»

Ученица технопарка «Кванториум Псков» Доминика Васильева стала победителем международного конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Конкурс проходил на базе образовательного центра «Сириус». Псковичка принимала участие в направлении «Природоподобные и нейротехнологии», где представила проект «Внедрение платформы „Гью-Старт“ в качестве управляющего звена биоинспирированной системы „CHUITS“» – прототипа змееподобного робота для мониторинга труб и шахт.

«После регионального отбора, тестирования и защиты проекта перед экспертами, включая преподавателей Курчатовского института, Доминика добилась успеха с третьей попытки», — рассказали в региональном правительстве.

Участие в финале конкурса приняли около 1300 школьников из России, Беларуси и Казахстана. Лучших пригласят в июле на очную программу в «Сириус».