Ушел из жизни Почетный гражданин Пскова Михайлов Сергей Иванович

Михайлов Сергей Иванович – участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, Почетный гражданин города Пскова – ушел из жизни, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в MAX.

Сергей Иванович родился 28 декабря 1927 года в деревне Подпиралово Псковского района в крестьянской семье.

Был призван в Красную Армию Псковским РВК в ноябре 1944 года. Военную подготовку проходил 47-м запасном артиллерийском полку 36-й запасной стрелковой дивизии (бригады) под Ленинградом. После прохождения курса подготовки был оставлен служить телефонистом, специалистом полевых кабельных линий в этом же полку. В апреле 1945 года из-за болезни был демобилизован в звании рядовой.

«Сергей Иванович вернулся на родину, долгие годы работал инженером-сантехником в квартирно-эксплуатационной части – воинском формировании тылового обеспечения вооруженных сил воинской части в поселке Череха Псковского района. Награжден юбилейными медалями, имел почетное звание «Ветеран труда». Выражаю искренние соболезнования родным и близким Сергея Ивановича. Память о нем как о достойном сыне Отечества, участнике Великой Отечественной войны навсегда останется в наших сердцах», — написал Борис Елкин.