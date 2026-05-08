НовостиОбщество8 мая 2026 9:05

Фестиваль «Довмонт Псковский» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Фото: Псковский музей-заповедник

Культурно-образовательный проект Псковского музея-заповедника и Псковского молодежного центра «Крепость земли Псковской» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив, рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В этом году фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» пройдет 27 июня в Псковском кремле при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Это первый крупный грант, который мы получили совместно с нашим постоянным партнером – Псковским музеем-заповедником. Опыт и профессиональная поддержка со стороны музея, на наш взгляд, обеспечат проекту последовательное и качественное воплощение на всех этапах», — отметила председатель РОО «Псковский молодежный центр» Лариса Егорова.

Цель проекта – оказание содействия в сохранении историко-культурной памяти и популяризации истории Пскова среди его жителей и гостей через серию событийных историко-образовательных, культурных и спортивных мероприятий, рассказывающих о жизни населения города в XIII веке.