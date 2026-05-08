В 120 гектаров общественных территорий обработают в Пскове от клещей

.

В этом году в Пскове планируют обработать от клещей порядка 120 гектаров парков, скверов и набережных, а также всех городских кладбищ, площадь которых составляет более 97 гектаров. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо» (107.1 FM).

Акарицидные обработки в Пскове стартовали 1 мая. На данный момент уже обработаны первые территории: все городские кладбища, Корытовский лесопарк, а также зеленая зона на улице Юбилейной и вдоль улицы Генерала Маргелова.

Алексей Саенко добавил, что муниципальный контракт предусматривает минимум двукратную обработку. Первую часть этих работ планируется завершить до конца мая, вторую – провести ближе к концу июня – началу июля.