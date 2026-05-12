Теплая погода ожидает жителей Псковской области на этой неделе

По данным специалистов метеоцентра «Фобос», на Северо-Западе России, включая Псковскую область, погодой на этой неделе будет управлять атлантический циклон, так что не обойдется без дождей, местами с грозами и порывистым ветром. Температурный режим будет теплее, чем положено по климату.

В Пскове неделя также обещает быть теплой. Днем воздух в городе прогреется от +18 до +23 градусов тепла. Ночью – столбики термометров не опустятся ниже отметки в +8 градусов.

Кроме того, на протяжении недели в Пскове возможны дожди.