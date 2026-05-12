Почти 70 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Псковской области

В каждом муниципалитете в праздничные выходные прошли памятные митинги и возложения цветов к братским и воинским захоронениям, концерты, лекции и встречи в библиотеках – всего около 400 событий. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Отдельно хочу поблагодарить нашу молодежь. Ребята наводили порядок на братских и воинских захоронениях, проводили акции – «Георгиевская лента», «Огненные картины войны», Вахты памяти, помогали с проведением спортивной эстафеты на призы Псковской правды и бала в Финском парке. Школьники, студенты, волонтеры особое внимание уделили ветеранам: приходили оказать помощь, поздравить и просто вместе посидеть за чашкой чая, послушать рассказы старшего поколения. Это тоже очень важно», — отметил губернатор.

Он напомнил, что часть мероприятий в честь Дня Победы прошла также в онлайн формате.

«Благодарю всех, кто принял участие, чтобы почтить память наших героев», — обратился к псковичам Михаил Ведерников.