Пуховый «снег выпал» в Полистовском заповеднике

Фото: Полистовский заповедник

На территории Полистовского заповедника зацвела пушница. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

«Такое случается только раз в году. Цветение пушицы – очень красивый сезон, все поля и перелески покрываются воздушными белыми пуховками, которые колышутся при малейшем дуновении ветра. Кажется, что посреди солнечного мая выпал снег и замер, не долетев до земли», — отметили работники заповедника.

Специалисты обратили внимание, что увидеть это красивое явление можно будет в течение двух ближайших недель.