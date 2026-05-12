В Псковской области до 15 мая продлен прием заявок на участие в акции «Губернаторский дневник»

Прием заявок на участие в 13-й акции «Губернаторский дневник» продлен до 15 мая, передает ПАИ.

Такое решение было принято по многочисленным просьбам педагогов и родителей, а также с учетом длинных майских праздников.

«В праздничные дни не всегда получается оперативно собрать и заверить документы, поэтому мы пошли навстречу родителям и педагогам», — отметили организаторы акции.

Информация касается как школьников из Пскова, которые собирают пятерки за весь учебный год, так и ребят из районов области с отличными оценками за март и апрель.

Напомним, участниками могут стать ученики 2–10-х классов, кроме победителей прошлых этапов (осеннего и зимнего), а также победителей прошлых лет. Определяться лучшие из лучших будут в трех возрастных группах: 2–4-е, 5–7-е и 8–10-е классы. Чтобы подать заявку, необходимо скачать бланк в официальной группе «Губернаторский дневник» в соцсети «ВКонтакте», заполнить его с указанием пятерок из классного журнала (это делает классный руководитель), заверить бланк у директора школы и отправить сканированную копию через электронную форму в группе проекта.

Итоги акции подведут и опубликуют 18 мая. Победители, набравшие наибольшее количество пятерок, встретятся с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в правительстве региона.