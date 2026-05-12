В Пскове стартовали работы по восстановлению изношенных слоев асфальта

На данный момент ремонт идет на улицах Леона Поземского и Вокзальной, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем канале в MAX.

В ближайшем времени также начнутся работы на улицах Некрасова и Советской. Кроме того, Борис Елкин отметил, что в связи с высокой транспортной нагрузкой на магистральных улицах принято решение скорректировать график работ

«Чтобы минимизировать неудобства для горожан, восстановление слоев износа на центральных улицах запланировали на летний период. Так будет комфортнее всем, особенно когда закончится учебный год», — подчеркнул глава Пскова.

«Пока сосредоточимся на самых проблемных участках второстепенных улиц. Так, сегодня работы начались на съезде с Крестовского путепровода, затем перейдем к переулку Машиниста. В общей сложности традиционный ремонт картами затронет 17 улиц города», — подытожил Борис Елкин.