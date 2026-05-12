Лицом гастрономического фестиваля «Моя еда» в Пскове станет гастроэнтеролог Сергей Вялов

Фестиваль пройдет 23 мая на открытой площадке парка Строителей, напомнили в Театрально-концертной дирекции Пскова.

В ходе фестиваля гастроэнтеролог Сергей Вялов поделится своим опытом и знаниями о культуре питания, а также расскажет о полезных продуктах, которые помогут вести здоровый образ жизни.

«Берите с собой друзей и приходите за новыми знаниями! Выход свободный!», — отметили в ТКД Пскова.

Отметим, что центральной темой фестиваля в этом году станут кулинарные традиции коренных народов России.