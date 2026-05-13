Две ученицы Кванториума представят Псковскую область в Китае на международном конкурсе

Фото: пресс-служба Кванториума

Ученицы Кванториума Елизавета Малова и Александра Соколова представят Псковскую область на 40-м Международном конкурсе научных и технологических инноваций молодежи CASTIC 2026. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Конкурс пройдет с 24 по 29 июля в городе Сиань. Псковички вошли в состав национальной команды России.

Александра Соколова представит проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности», а Елизавета Малова — работу «Разработка биоинспирированного модуля ноги собаки на BLDC-моторе с волновым редуктором „АРША“».

«Когда пришло письмо о том, что я попала в команду, очень удивилась, ведь шансы были крайне малы: состав собирали со всей России, и в нем всего четыре человека. А когда узнала, что вместе со мной поедет еще и Лиза, была в двойном шоке, — поделилась эмоциями Александра Соколова. — В первую очередь хочется увидеть Китай, полюбоваться архитектурой, погрузиться в культуру и, конечно, посмотреть на разработки других ребят из нашей сферы».

Участие в форуме учениц Кванториума проходит при поддержке министерства образования Псковской области.