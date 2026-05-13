Грозы идут на Псковскую область

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным Псковского ЦГМС, в среду, 13 мая, начиная со второй половины дня и вечером, местами по Псковской области ожидаются ливни и грозы.

В этой связи ГУ МЧС России по Псковской области напоминает: во время грозы нельзя находиться поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также укрываться под деревьями.

«Будьте внимательны и осторожны при движении на автотранспорте, паркуйте машину подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередач», — напомнили в ведомстве.