НовостиОбщество14 мая 2026 11:19

Умелец из Псковской области создал солнечные часы из мельничного жернова

Фото: газета «Призыв»

На набережной Себежа появился новый необычный арт-объект – солнечные часы, пишет районная газета «Призыв».

Их создал местный мастер Владимир Тюрягин.

«Часы делали вместе с сыном. Основа – мельничный каменный жернов. Нашли его в реке Великой, раньше на этом месте стояла мельница. Ушла под воду, а жернов остался. Доставали жернов с помощью тяжелой техники. Сначала отмывали 10 дней, доставали, грузили», — рассказал умелец.

Вся остальная кузнечная работа велась в течение двух лет.

«Саша, начал участвовать, когда ему было 13 лет, а сейчас ему 15. Это подарок для города», — отметил Владимир Тюрягин.