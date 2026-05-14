Умелец из Псковской области создал солнечные часы из мельничного жернова

Фото: газета «Призыв»

На набережной Себежа появился новый необычный арт-объект – солнечные часы, пишет районная газета «Призыв».

Их создал местный мастер Владимир Тюрягин.

«Часы делали вместе с сыном. Основа – мельничный каменный жернов. Нашли его в реке Великой, раньше на этом месте стояла мельница. Ушла под воду, а жернов остался. Доставали жернов с помощью тяжелой техники. Сначала отмывали 10 дней, доставали, грузили», — рассказал умелец.

Вся остальная кузнечная работа велась в течение двух лет.

«Саша, начал участвовать, когда ему было 13 лет, а сейчас ему 15. Это подарок для города», — отметил Владимир Тюрягин.