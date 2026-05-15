Ночью над Псковской областью было нейтрализовано несколько беспилотников

Минувшей ночью в небе Псковской области вновь были нейтрализованы БПЛА противника. Разрушений и пострадавших на земле нет, рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Вместе с тем, вновь напоминаю - приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения опасно! Боевые части БПЛА несут угрозу даже после нейтрализации беспилотника - зачастую они запрограммированы на нанесение максимального урона гражданскому населению и представителям оперативных служб!», — отметил глава региона.

Он напомнил, что съемка и размещение в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена.

«В связи с продолжающейся фиксацией единичных БПЛА в соседних субъектах в течение дня возможны ограничения в работе сотовой сети и интернета. Прошу отнестись с пониманием! Это вынужденные меры обеспечения нашей с вами безопасности!», — подытожил Михаил Ведерников.