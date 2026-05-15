НовостиОбщество15 мая 2026 6:55

В Пскове началось благоустройство территории во дворе дома №8 на улице Алтаева

Источник:kp.ru
Фото: канал Бориса Елкина в MAX

На данный момент территорию расчищают от деревьев и кустарников в зоне будущих работ по организации парковочных мест для жителей многоквартирного дома. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в MAX.

Параллельно специалисты заменяют люки колодцев и демонтируют старое дорожное покрытие с бортовым камнем.

«В ходе ремонта во дворе полностью обновят дорожное покрытие, а также установят новые скамейки и урны. Завершит преображение восстановление зеленой зоны с посевом газона», — обратил внимание глава Пскова.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».