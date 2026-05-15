«Единая карта псковича» может войти в обращение уже 1 сентября

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание рабочей группы по внедрению проекта «Единая карта псковича», сообщает пресс-служба правительства региона.

Михаил Ведерников напомнил, что при разработке «Единой карты псковича» было принято решение использовать технологическую платформу «Единой карты петербуржца». Это позволяет региону не создавать систему с нуля, а опираться на уже работающее и проверенное предложение.

«Задача – обеспечить запуск эмиссии карт с 1 сентября текущего года. Сроки сжатые, поэтому сейчас важно синхронизировать работу всех участников проекта, по каждому направлению понимать конкретную цель», — отметил Михаил Ведерников.

Планируется, что карта объединит платежный сервис, транспортные функции, получение социальных выплат, систему скидок и бонусов от партнеров. Для детей она также будет использоваться в качестве пропуска в школу и средства оплаты питания.

Транспортные функции будут апробированы в Пскове на базе государственных предприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Славяне». Выбор этих предприятий обусловлен ранее внедренными системами безналичной оплаты и учета поездок. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области также рассматривает возможность привлечения к проекту частных перевозчиков из Великих Лук.

Что касается использования карт в образовательных учреждениях, то на данный момент в 19 псковских школах проходит тестирование систем контроля доступа.

«Перевод мер социальной поддержки на Единую карту псковича будет осуществляться по решению заявителя. Профильное Министерство планирует начать внедрение сервиса в проект с предоставления средств регионального материнского капитала — до 20 тысяч рублей ежегодно на приобретение особого перечная товаров и услуг», — рассказали в региональном правительстве.

В рамках совещания также были презентованы эскизы «Единой карты псковича», которые победили по итогам общественных обсуждений. Это взрослая карта с изображением Псковского кремля на рассвете и детская карта с барсиком, который гуляет по берегу реки Псковы.