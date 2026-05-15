Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил обновленный филиал Псковской больницы в Гдове

.

В рамках рабочего визита в Псковскую область министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил обновленный Гдовский филиал Псковской межрайонной больницы. Об этом сообщает ПАИ.

Вместе с министром объект осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. О работе медицинской организации рассказала главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

Михаил Мурашко поинтересовался, достаточно ли машин скорой помощи. Елена Уткина отметила, что в больнице достаточно транспорта. Кроме того, она отметила, что в следующем году на работу в штат должны прийти 17 целевиков – договоры со студентами уже заключены.

В ходе визита Михаил Мурашко осмотрел приемное отделение, медицинские кабинеты и посетил пост станции скорой помощи, где пообщался с сотрудниками.

Напомним, реконструкция больничного корпуса проводилась с 2022 по 2026 годы в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения».

В филиале реконструировали корпус стационара, построили новый пост скорой медицинской помощи, заменили инженерные сети, закупили новое медицинское оборудование, провели благоустройство территории. Общая стоимость проекта по реконструкции – около 385 миллионов рублей.