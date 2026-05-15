На территории Псковской области объявлена беспилотная опасность

Возможны ограничения в работе связи и интернета, а также внештатный режим работы псковского аэропорта, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности! Южные и западные районы Псковской области – особое внимание! Работает ПВО. Напоминаю, приближаться к местам падения БПЛА и тем более прикасаться к обломкам – смертельно опасно. Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА прошу незамедлительно сообщать по телефонам 112 и 8(8112)72-52-00», — написал губернатор.