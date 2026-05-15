Искусственный пруд с мостиком появится в сквере на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство сквера на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове. Подробнее об этом рассказал глава города Борис Елкин в своем канале в MAX.

«Подрядчик уже провел работы по созданию искусственного водоема-пруда – в будущем через него будет перекинут мостик. На объекте установлен почти весь бортовой камень, благодаря чему уже четко виден контур будущих дорожек», — рассказал глава Пскова.

В ближайшие время подрядная организация приступит к устройству щебеночного основания для последующего асфальтирования дорожек, обустройству специальных «кармашков» из тротуарной плитки для установки скамеек, а также монтажу систем освещения и видеонаблюдения.