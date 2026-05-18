Две 8-летние девочки утонули в Псковской области

В Палкинском районе две 8-летние девочки утонули в реке. Об этом сообщает «Псковская сводка».

В реке Великой в районе деревни Мольгино Палкинского района были обнаружены тела двух детей. По предварительным данным, вечером 17 мая две 8-летние девочки во время прогулки вдоль берега реки упали в воду и утонули. Тела детей были обнаружены и извлечены из водоема водолазами поисково-спасательного отряда города Пскова.

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия.