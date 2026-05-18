Названы победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова

Стали известны имена победителей «Губернаторского дневника» среди учащихся школ Пскова. Об этом сообщает ПАИ.

В возрастной группе 2–4-х классов лучший результат показала Софья Мирошниченко, ученица второго класса гимназии № 28. За год она заработала 441 отличную оценку.

Среди 5–7-х классов победу одержала Ульяна Степанова из пятого класса многопрофильного лицея № 4 – на ее счету 464 пятерки. В старшей группе 8–10-х классов абсолютным лидером стала Дарья Светцова, десятиклассница также из многопрофильного лицея № 4, которая получила 587 пятерок – самый высокий результат среди всех участников из Пскова.

«Ребята трудились и старались весь год – тщательно готовились к контрольным, писали рефераты, участвовали в олимпиадах, брались за дополнительные задания, чтобы получить пятерки. Мы гордимся каждым участником и поздравляем победителей», – подытожили в оргкомитете проекта.

Всего на конкурс от псковских школ поступило 247 заявок. Общее количество пятерок, заработанных школьниками за год, составило 59 432.

Конкурс проходил по итогам всего 2025/2026 учебного года – учитывались только пятерки, полученные с сентября по апрель включительно.

Напомним, трое лидеров среди псковских школьников вместе с ребятами из Псковской области (победителями за осень, зиму и весну) в конце учебного года отправятся на традиционную встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым.