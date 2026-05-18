В Пскове пройдет ярмарка вакансий для участников СВО и их семей

Ярмарка вакансий для участников СВО и их семей пройдет в Пскове 28 мая, сообщает ПАИ со ссылкой на начальника отделения областного центра занятости населения по Пскову и Псковскому муниципальному округу Алексея Васильева.

Начало ярмарки запланировано на 11:00. На ней будет представлено порядка 30 работодателей.

Алексей Васильев отметил, что для вернувшихся из зоны СВО с инвалидностью, помимо собственно работы, важна также социализация. При этом «некоторые работодатели опасаются брать сотрудников с инвалидностью».

«Но могу сказать, если работодатель возьмет такого человека, он получит дисциплинированного, ответственного сотрудника. К тому же работодатели при трудоустройстве инвалида могут претендовать на меры поддержки – в частности, 200 тысяч рублей предусмотрено на оборудование рабочего места. За подробностями можно обратиться на Коммунальную, 71а», — рассказал Алексей Васильев.

Он также обратил внимание, что участники СВО активно интересуются рабочими специальностями, вакансиями водителей, автослесарей.