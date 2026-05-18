Почти 5 000 пятерок заработали победители акции «Губернаторский дневник» в Псковской области

Названы имена победителей весеннего этапа «Губернаторского дневника», передает ПАИ.

В группе 2–4 классов победила ученица 2 класса лицея № 11 из Великих Лук Вероника Юркова. За два весенних месяца она получила 204 пятерки. Среди 5–7 классов лучшей стала семиклассница Карина Бикмухаметова из школы № 4 города Острова. В группе 8–10 классов победу одержала учащаяся 8 класса школы № 1 города Дно Вероника Бойцова. Она заработала 84 пятерки.

Всего в конкурсе приняли участие 63 школьника из районов области. Суммарно за март и апрель ребята заработали 4958 пятерок. Самыми активными стали: Великие Луки – 16 участников, Псковский район – 15 и Печорский район с 8 участниками. «Весна – время короткое, но очень насыщенное, за два месяца – почти 5 тысяч пятерок, – отметили в оргкомитете проекта. – Это говорит о том, что наши школьники могут собраться и выдать результат даже на короткой дистанции. Поздравляем всех участников, а победителям желаем яркой встречи с губернатором».

Конкурс проводился среди школьников районов Псковской области – учитывались только пятерки, полученные за март и апрель 2025–2026 учебного года.

Всего в конце учебного года на традиционное чаепитие с губернатором Псковской области в правительстве региона соберутся 12 школьников: по три победителя осеннего и зимнего этапов (их имена были объявлены ранее), три победителя за весну и три лидера годового зачета из Пскова.