Ночью в небе над Псковской областью были сбиты вражеские беспилотники

Режим беспилотной опасности введен в Псковской области – введены ограничения в работе аэропорта Пскова, связи и интернета, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Сегодня ночью в небе Псковской области вновь нейтрализованы БПЛА противника. Снова напоминаю – приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения запрещено, они продолжают представлять смертельную угрозу! Съемка и размещение в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО также запрещена!», — подчеркнул губернатор.

«Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА прошу незамедлительно сообщать по телефонам 112 и 8(8112)72-52-00», — добавил Михаил Ведерников.