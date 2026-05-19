Россия и Беларусь прорабатывают запуск пригородных поездов между Псковской областью, Полоцком и Витебском

Власти России и Беларуси планируют запустить пригородные поезда между Великими Луками, Полоцком и Витебском. Об этом сообщает ПАИ.

Соответствующий проект будет направлен на согласование органам власти до 1 июля следующего года, сообщил на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Пскове статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

Дмитрий Зверев напомнил, что уже организовано пригородное пассажирское сообщение по маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск.

«Задача на следующий год: проекты Союзного государства по аналогичным направлениям. Великие Луки – Полоцк и Великие Луки – Витебск. Срок – 1 июля отправить проект на согласование органам власти», – отметил он.

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорий Глазко, в свою очередь, отметил, что существующие маршруты нуждаются в дополнительном продвижении.

«Маршруты нужно раскатывать, тем более есть необходимые мероприятия. Возможно, люди не распробовали», – сказал он.

Он также предложил принять меры по увеличению скорости движения поездов и запустить сообщение по маршруту Брянск – Гомель, а к 2027 году приступить к новому направлению в Великие Луки.