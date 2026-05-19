Сроки проведения конкурса «Многодетная семья года» изменились в Псковской области

.

Заявочная кампания на конкурс пройдет с 25 мая по 14 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Региональный конкурс «Многодетная семья года» проводится среди многодетных семей, которые воспитывают троих и более родных несовершеннолетних детей, а также проживают на территории Псковской области. В конкурсе две номинации: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Подведением итогов и определением победителей конкурса будет заниматься Совет по делам многодетных семей Псковской области.

Победители конкурса получат сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 миллионов рублей.