Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 8:28

Сроки проведения конкурса «Многодетная семья года» изменились в Псковской области

В Псковской области изменились сроки проведения конкурса «Многодетная семья года»
Источник:kp.ru
.

.

Заявочная кампания на конкурс пройдет с 25 мая по 14 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Региональный конкурс «Многодетная семья года» проводится среди многодетных семей, которые воспитывают троих и более родных несовершеннолетних детей, а также проживают на территории Псковской области. В конкурсе две номинации: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Подведением итогов и определением победителей конкурса будет заниматься Совет по делам многодетных семей Псковской области.

Победители конкурса получат сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 миллионов рублей.