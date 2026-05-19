На участие в ралли «Псков» подали заявки свыше 20 участников

21 экипаж подал предварительные заявки для участия в третьем этапе чемпионата России ралли «Псков», сообщает ПАИ со ссылкой на организаторов.

Ралли пройдет с 27 по 30 мая.

«Среди заявившихся большинство – это участники абсолютного зачета. На старт в этом классе уже готовы выйти восемь машин. Кроме того, гонку поедут автомобили в зачетах N4, R3, R2 и «Наша классика». Общая протяженность трассы составит 380 километров, из которых 120 километров – скоростные спецучастки. Организаторы принимают заявки до 22 мая», — говорится в сообщении.

27 мая в Палкинском районе пройдут тестовые заезды, 28 мая – ознакомление с маршрутом. Основная гонка начнется 29 мая в 17:00. Старт второго дня ралли запланирован на 10:00.