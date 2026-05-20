НовостиОбщество20 мая 2026 6:33

Ночью над Псковской областью были нейтрализованы вражеские БПЛА

В настоящее время режим беспилотной опасности в регионе снят. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«В минувшие сутки БПЛА противника нейтрализованы в южных и центральных районах области. Будьте осторожны, помните об опасности обломков и элементов беспилотников! Аэропорт Псков работает штатно, принимает и выпускает воздушные суда!», — рассказал губернатор.

Он добавил, что ограничения в работе интернета пока сохраняются.

«Прошу отнестись с пониманием – это вопрос нашей с вами безопасности», — пояснил губернатор.