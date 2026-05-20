Кыстыбаи с зеленым луком и перепечи смогут попробовать гости фестиваля «Моя еда» в Пскове

Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдет 23 мая в псковском Парке Строителей. В Год единства народов России особое внимание будет уделено кулинарным традициям коренных народов, отметили в пресс-службе правительства Псковской области.

«На открытой кухне гости фестиваля смогут наблюдать, как шеф-повара творят кулинарные шедевры. На мастер-классах можно будет узнать истории и рецепты блюд, а также секреты кулинарного мастерства. Будут организованы четыре кулинарные станции: крымские чебуреки, татарские кыстыбаи с зеленым луком, удмуртские перепечи с яичной заливкой и белорусские клецки с начинкой», — рассказали организаторы.

В рамках фестиваля также будет работать интерактивная концертная площадка.

«Гостей приглашают принять участие в кулинарном квизе, прослушать лекцию гастроэнтеролога и послушать любимые песни в исполнении Анны Роор», — отметили организаторы.

Принять участие сможет любой желающий. Вход бесплатный. Мероприятие организовано при поддержке правительства Псковской области.