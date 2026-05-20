Режим беспилотной опасности объявлен в Псковской области

В этой связи установлены временные ограничения в работе связи и интернета. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Аэропорт Псков в настоящее время работает штатно, следите за официальной информацией Росавиации! Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности! Южные районы Псковской области – особое внимание! Работает ПВО. Напоминаю, приближаться к местам падения БПЛА и тем более прикасаться к обломкам – смертельно опасно», — написал губернатор.

Он напомнил, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА необходимо незамедлительно сообщать по телефонам 112 и 8(8112)72-52-00.