Свыше полумиллиона туристов посещают Псковскую область ежегодно

Ежегодно Псковскую область посещают более полумиллиона туристов. В области работают 25 туроператоров, 83 туристических агентства, 208 объектов общественного питания и 182 классифицированных средства размещения. Об этом рассказала министр туризма региона Марина Егорова на пресс-подходе перед стартом образовательного проекта «Школа агротуризма».

Она отметила, что особое внимание уделяется сельскому и аграрному туризму.

«Мы уделяем большое внимание туристическим маршрутам. Два из них признаны на федеральном уровне и имеют статус национальных», — отметила Марина Егорова.

В регионе насчитывается более четырех тысяч памятников культуры и архитектуры, свыше 3 700 озер. Десять объектов Псковской архитектурной школы включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 2022 года в Псковской области оказываются различные меры поддержки туристической инфраструктуры, включая инвестиционные проекты и объекты сельского туризма, в рамках национального проекта, добавила министр.

Отметим, что «Школа агротуризма» в Пскове будет работать с 20 по 22 мая.