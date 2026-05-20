Свыше полумиллиона туристов посещают Псковскую область ежегодно

Ежегодно Псковскую область посещают более полумиллиона туристов. В области работают 25 туроператоров, 83 туристических агентства, 208 объектов общественного питания и 182 классифицированных средства размещения. Об этом рассказала министр туризма региона Марина Егорова на пресс-подходе перед стартом образовательного проекта «Школа агротуризма».
Она отметила, что особое внимание уделяется сельскому и аграрному туризму.
«Мы уделяем большое внимание туристическим маршрутам. Два из них признаны на федеральном уровне и имеют статус национальных», — отметила Марина Егорова.
В регионе насчитывается более четырех тысяч памятников культуры и архитектуры, свыше 3 700 озер. Десять объектов Псковской архитектурной школы включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
С 2022 года в Псковской области оказываются различные меры поддержки туристической инфраструктуры, включая инвестиционные проекты и объекты сельского туризма, в рамках национального проекта, добавила министр.
Отметим, что «Школа агротуризма» в Пскове будет работать с 20 по 22 мая.