Ремонт дорог картами продолжается в Пскове

Работы по восстановлению изношенных слоев асфальта продолжаются в Пскове. Об этом напомнил глава города Борис Елкин в своем канале в MAX.

«На этой неделе подрядная организация выполнила ремонт «картами» на нескольких участках городских дорог: в переулке Машиниста, на съезде с кругового движения на улице Кузбасской Дивизии, на пешеходных переходах улицы Технической, а также на участке улицы Алехина – от улицы Ижорского батальона до дома №2 по улице Алехина», — рассказал он.

На следующей неделе запланированы работы на улице Герцена, на отрезке от улицы Первомайской до Ипподромной, добавил глава Пскова.