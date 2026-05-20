Жителям Псковской области рассказали, как не потерять ребенка на массовых мероприятиях

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Светлана Королькова рассказала псковичам, как не потерять ребенка в толпе во время массовых мероприятий.

Перед походом на массовые мероприятия или в большие магазины эксперт рекомендовала предупредить ребенка об алгоритме действий и выбрать определенное место встречи, если все-таки пришлось разминуться, цитирует ее слова ПАИ.

«Например, таким местом может стать колесо обозрения, если речь о парке развлечений. Еще убедитесь, что ребенок помнит важную информацию: свое имя, имена родителей, телефоны родителей, свой адрес», — обратила внимание специалист.

Если ребенок совсем маленький, его стоит предупредить, чтобы он оставался там, где потерялся.

«Хорошо, если у него на одежде будет бирка с данными родителей или записка с телефонами, чтобы взрослые, которые его найдут, смогли бы с ними связаться. Еще хорошо, если у ребенка будет яркая одежда или какой-то яркий элемент. Это может помочь найти его в толпе», — рассказала Светлана Королькова.

Также она дала советы на тот случай, если ребенок все-таки потерялся.

«Сразу нужно оповестить персонал мероприятия о том, что потерялся ребенок, оповестить полицию, иметь его свежее фото в телефоне и помнить, во что он был одет. К сожалению, некоторые родители даже этого не могут рассказать», — подытожила Светлана Королькова.