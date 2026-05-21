НовостиОбщество21 мая 2026 6:21

На территории Псковской области объявлен режим беспилотной опасности

Установлены временные ограничения в работе связи и интернета, а также – в работе аэропорта Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности! Южные районы Псковской области – особое внимание! Работает ПВО. Напоминаю, приближаться к местам падения БПЛА и тем более прикасаться к обломкам – смертельно опасно», — подчеркнул губернатор.

Информацию о наблюдении либо падении БПЛА необходимо незамедлительно сообщать по телефонам 112 и 8(8112)72-52-00.