820 жителей Псковской области получили разовые пенсионные накопления в 2026 году

.

Средний размер выплаты составил свыше 81 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе регионального Отделения СФР.

Пенсионные накопления, в отличие от страховой пенсии, могут быть выплачены разово.

По действующим правилам, такие накопления оформляются в границах прежнего пенсионного возраста. Женщины получают средства с 55 лет, мужчины – с 60 лет. При наличии права досрочного выхода на пенсию обратиться за накоплениями можно и раньше этого возраста, но для этого должны быть необходимые пенсионные коэффициенты и стаж. На данный момент это 30 коэффициентов и 15 лет стажа. Начиная с 55 лет или 60 лет требования по коэффициентам и стажу при назначении единовременной выплаты пенсионных накоплений не предъявляются.

«Получение накоплений является заявительной услугой и происходит только после того, как человек обратится за ней. Сделать это можно на портале госуслуг, а также в любой клиентской службе Отделения СФР по Псковской области или многофункциональном центре, который оказывает такую услугу. Если накопления формирует негосударственный пенсионный фонд, подавать заявление на единовременную выплату – равно как и на любой другой вариант назначения пенсионных накоплений – следует не в Социальный фонд России, а в негосударственный пенсионный фонд», — рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Перечисление единовременной выплаты осуществляется в течение двух месяцев после того, как вынесено решение о назначении средств. Такой срок необходим для всех процедур, связанных с отзывом накоплений из управляющей компании, в которой они инвестируются.