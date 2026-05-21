Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 9:12

Новая региональная мера поддержки семей с детьми появится в Псковской области

В Псковской области появится новая мера поддержки семей с детьми
Источник:kp.ru
Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

С 1 июня в Псковской области начнется прием заявлений на новую меру поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ 21 мая рассказала начальник управления социального обеспечения семей с детьми Регина Яковлева.

Речь идет о семейной выплате. Ее могут оформить родители, которые официально работают и платят НДФЛ. Государство вернет часть уплаченного налога – разницу между стандартной ставкой 13% или 15% и льготной ставкой 6%.

Например, если родитель платил налог по ставке 13%, ему вернут 7% от суммы уплаченного НДФЛ.

Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года через «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Соцфонда.