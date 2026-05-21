Свыше 1000 ТОСов насчитывает Псковская область на сегодняшний день

Фото: канал Михаила Ведерникова в MAX

В Псковской области успешно работают 1004 ТОСа, которые объединяют более 170 тысяч активных граждан. Об этом сегодня, в День территориального общественного самоуправления, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Это люди, которые вместе с семьями, соседями и единомышленниками берут в свои руки развитие дворов, улиц и целых населенных пунктов. У нас есть отличные примеры, когда ТОС планирует развитие территории на год вперед, а муниципалитет выстраивает свою работу, опираясь на предложения общественников. Это эффективное партнерство, которое органично дополняет систему местного самоуправления. <…> С праздником, друзья!», — написал губернатор.